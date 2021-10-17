HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi

Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi

17.10.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da demokratik geçiş sürecine karşı çıkanlar Cumartesi günü Hartum'da sokaklara çıkıp orduya ülke yönetimini ele geçirmeleri çağrısı yaptı.

Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi

Sudan'da demokratik geçiş sürecine karşı çıkanlar Cumartesi günü Hartum'da sokaklara çıkıp orduya ülke yönetimini ele geçirmeleri çağrısı yaptı.

Binlerce gösterici, "darbe yapılsın" talebiyle Başkanlık Sarayı önünde toplandı.

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidar sivil ve askeri gruplar arasında paylaşılıyor.

Sudan hükümeti Eylül ayında Beşir'in destekçilerinin 'askeri darbe girişimini önlediklerini' söylemişti. O tarihten bu yana ülkede gerilim giderek tırmandı.

Askeri liderler, Beşir karşıtı protestolara öncülük eden ve geçiş hükümetinin önemli bir bölümünü oluşturan sivil ittifak Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunda reforma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Sivil liderler ise bu taleplerin, silahlı kuvvetlerin iktidarı ele geçirme planlarının bir parçası olduğunu söylüyor.

Askeri yönetim yanlıları Cumartesi günü "Açlık hükümetine lanet olsun" sloganları atıp silahlı kuvvetlerin başındaki isim General Abdülfettah el Burhan'a ve Sudan'ın askeri-sivil Egemenlik Konseyi'ne "darbe yaparak ülkenin kontrolünü ele geçirmeleri" çağrısı yaptı.

AFP'ye konuşan bir protestocu, "Askeri hükümete ihtiyacımız var, mevcut hükümet bize adalet ve eşitlik getiremedi" dedi.

Sudan

Önceki protesto gösterilerinin aksine, Cumartesi günkü eylemlerde protestocular Başkanlık Sarayı'nın kapısına yaklaştırılmadı ve gösterilerde az sayıda polis görevlendirildi.

Hükümet yanlıları da darbe destekçilerine karşı Perşembe günü protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Sudan'ın sivil Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkenin iki yıllık geçiş hükümeti iktidarındaki "en kötü ve tehlikeli siyasi krizi" olarak adlandırdığı durumla mücadele için Cuma günü çözüm planı açıkladı.

Hamduk, "Ben bu sorunda ne tarafsızım ne de aracıyım. Benim net ve kesin tavrım sivil demokratik geçişin tamamlanması" dedi.

Hamduk, Ağustos 2019'da 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının protestolar ve askeri müdahale sonucu sonlanması üzerine başbakan olarak atanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldüKoronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğünde kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Düğünde kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Boyu 2 metre! Gören korkup evden kaçtı

Boyu 2 metre! Gören korkup evden kaçtı

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.