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Sudan'da askeri eğitim uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:02 | Son Güncelleme

Kodab bölgesinde teknik arıza sebebiyle bir eğitim uçağı düştü, uçaktaki iki asker yaşamını yitirdi

HARTUM (AA) - Sudan'da teknik arıza sebebiyle askeri bir eğitim uçağı düştü, uçaktaki 2 asker hayatını kaybetti.

Sudan Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Halife eş-Şami yaptığı açıklamada, K-8 tipi askeri eğitim uçağının, dün akşam Omdurman kentinin kuzeyindeki Kodab bölgesinde bulunan Vadi Sidna Hava Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü belirtti.

Şami, kaza sonucu uçaktaki iki subayın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sudan'da pazartesi günü Ummu Dafug kentinden Nyala Havaalanına giden MI-17 tipi askeri helikopter de iniş sırasında yaşanan teknik arıza nedeniyle kuleye çarparak düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Teknik Arıza uçak

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