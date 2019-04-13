Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı, Gosh’un istifasını kabul etti

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan, İstihbarat Başkanı Salah Gosh’un istifasını kabul etti.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Burhan, İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Salah Gosh’un istifasını kabul etti. Sudan’da dün Savunma Bakanı Avad bin Avf görevinden istifa ettiğini duyurmasından sonra, Orgeneral Abdulfettah Burhan, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı. 2 gün önce Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, gerçekleştirilen darbenin ardından Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in gözaltına alındığı ifade ederek, ülkeyi 2 yıl boyunca Askeri Geçiş Konseyi başkanı olarak yöneteceği açıklanmıştı.

Bin Avf’ı istemeyen Sudan halkı, orduya karşı cephe alarak Savunma Bakanı Awad İbni Ouf’un aleyhine slogan atmaya başladı. Daha sonra ise Bin Avf halkın talebi üzerine istifa ederek yerine Orgeneral Abdulfettah Burhan geldi.

