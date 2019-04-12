Sudan'da askeri geçiş konseyi üyelerinin açıklanması ertelendi

Sudan'da askeri geçiş konseyi üyelerinin açıklanmasının daha fazla istişare yapılması amacıyla ertelendiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamada, geçiş konseyindeki isimlerin duyurulmasının daha fazla istişare yürütülmesi için ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, askeri konsey tarafından görevlendirilen askeri-siyasi komisyonun yarın ülkedeki siyasi güçlerle görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada aynı komisyonun, Arap ülkeleri, Troyka ülkeleri, Amerika, Afrika ülkeleri ve Asya ülkelerinden büyükelçilerle de görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün akşam Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

