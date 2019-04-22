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Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden göstericilere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 03:40 | Son Güncelleme

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan: - "İşler bu şekilde devam edemez. Güvenlik devletin sorumluluğudur, bunda kesinlikle ihmalkar davranılmayacaktır"

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, eylemler yapan protestoculara uyarılarda bulundu.

Askeri Geçiş Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, "İşler bu şekilde devam edemez. Güvenlik devletin sorumluluğudur, bunda kesinlikle ihmalkar davranılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Burhan, bu süreci güvenli şekilde atlatmak için geçici hükümetin kuruluşuna ilişkin istişarelere tüm siyasi grupların katılımının zorunlu olduğunu vurguladı.

Burhan, geçiş sürecinin sonunda nezih ve özgür seçimlerin garantisi olma sorumluluğundaki silahlı kuvvetlerin birliğinin ve bütünlüğünün önemini ifade etti.

Konseyin gündemdeki konuları hikmet ve sabırla ele aldığını kaydeden Burhan, siyasi partilerden "vatani sorumluluk ruhuna bağlı kalınması ve suç işleme çağrılarının peşine düşülmemesini" istedi.

Burhan, yolsuzlukla ilgili tüm konuların düzeltilmesi, vatandaşların haklarının geri alınması ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması için kanunun kefil olduğunun altını çizdi.

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Askeri Geçici Konsey protestolar Sudan

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