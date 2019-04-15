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Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden "sivil hükümet" taahhüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:34 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyelerinden Celaleddin eş-Şeyh et-Tayyib, yönetimi sivil bir hükümete devredecekleri taahhüdünde bulundu

HARTUM (AA) - Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, yönetimi sivil bir hükümete devredeceği taahhüdünde bulundu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyelerinden Celaleddin eş-Şeyh et-Tayyib, Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile başkent Addis Ababa'da bir araya geldi.

Tayyib, Askeri Geçiş Konseyi'nin, yönetimi sivil bir hükümete devredecekleri taahhüdünde bulunduğunu belirterek, Sudan'da yaşananların askeri darbe olmadığını ve halkın değişim talebi doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Ordunun yönetimde kalma gibi bir isteğinin bulunmadığını söyleyen Tayyib, yönetimin sivil bir hükümete devredilmesi konusunda halk temsilcileriyle de görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Tayyib, Afrika Birliği ve uluslararası topluma "ülkenin yaşadığı siyasi ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmesi için Konsey'i desteklemeleri" çağrısı yaptı.

- Hızlı Destek Kuvvetlerinden "temizlik açıklaması"

Öte yandan, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri de başkent Hartum'daki ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde temizlik faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Orduya bağlı Destek Güçleri "Söylentilere Hayır" ismiyle yayınladığı yazılı açıklamada, "Toplum ve çeşitli güçler arasındaki rollerin entegrasyonunun parçası olarak Hızlı Destek Kuvvetleri ve orduya bağlı diğer güçler ordu merkez yerleşkesi çevresinde temizlik faaliyetleri yürütüyor." ifadesini kullandı.

Ordu güçlerinin görevinin, halkı korumak olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu temizlik kampanyasının, son günlerde ordu yerleşkesi çevresinde yaşanan çatışmaların ardından bölgede kalan bazı garip cisimlerin ortadan kaldırılması için yapıldığı aktarıldı.

Hızlı Destek Kuvvetleri ile orduya ait buldozerler, bugün sabah saatlerinde ordu yerleşkesi önünde göstericilere ait barikat ve çadırları sökmeye kalkışmıştı.

- Ne olmuştu?

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi ve emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey'in şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere "meydanlardan ayrılmayın" çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, önceki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
askeri geçiş konseyi Hızlı Destek Kuvvetleri Sudan

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