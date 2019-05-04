Sudan'da Askeri Konsey Başkan Yardımcısı'ndan yaralılara ziyaret

Askeri Geçiş Konseyi, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre 19 Aralık'tan bu yana ülke genelindeki protestolarda 53 kişi hayatını kaybetti, 734 kişi yaralandı.

Hastanede basın mensuplarına açıklama yapan Daklu, 4 aydır devam eden rejim karşıtı protesto gösterilerinde yaralananlara Sudan ve yurt dışında gereken tedavilerin uygulanacağı sözü verdi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, ülkede aralık ayından bu yana süren gösterilerde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), son günlerde yönetimin sivillere teslimi için Askeri Konseyle yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında geçiş dönemi yönetimindeki temsil oranında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de gösteriler nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor.

