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Sudan'da Askeri Konsey Başkan Yardımcısı'ndan yaralılara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Konsey Başkan Yardımcısı'ndan yaralılara ziyaret

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, ülkede aralık ayından bu yana süren gösterilerde yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Daklu, başkentteki Royal Care ve Fadıl hastanelerinde yaralılara ziyarette bulunarak, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Hastanede basın mensuplarına açıklama yapan Daklu, 4 aydır devam eden rejim karşıtı protesto gösterilerinde yaralananlara Sudan ve yurt dışında gereken tedavilerin uygulanacağı sözü verdi.

Sudan Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre 19 Aralık'tan bu yana ülke genelindeki protestolarda 53 kişi hayatını kaybetti, 734 kişi yaralandı.

- Sudan'da ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri Geçiş Konseyi, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), son günlerde yönetimin sivillere teslimi için Askeri Konseyle yoğun görüşmeler yürütüyor ancak taraflar arasında geçiş dönemi yönetimindeki temsil oranında anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra çok sayıda ana cadde ve köprü de gösteriler nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor.

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Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu Hastane Ziyareti

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