HABER

Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler temel ilkelerde mutabık

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 01:32 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler temel ilkelerde mutabık

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile ülkeyi krizden çıkaracak temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya vardı.

Konseyin sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ile başkent Hartum'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

"Temel ilkeler üzerinde anlaştık. Bunların ilki, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin birbirini tamamladığı ve Sudan'ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleridir." diyen Kebbaşi, söz konusu güçlerle ortak bir komite kurulması konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi.

Askeri Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında büyük anlaşmazlıklar olmadığına dikkati çeken Kebbaşi, söz konusu güçleri halk hareketinin temsilcisi olarak gördüklerini dile getirdi.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin sözcüsü Ahmed er-Rabi ise Askeri Konsey'le gerçekleştirdikleri toplantının iyi geçtiğini ve geçiş sürecinde yapılacak düzenlemeler ve devlet kurumlarının yetkilerinin belirlenmesi için ortak komite kurulmasında anlaşıldığını kaydetti.

Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri önceki gün, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını açıklamıştı. Konseyin sözcüsü Kebbaşi ise dün, görüş ayrılıklarının ortadan kaldırılıp geçiş döneminin taleplerinde uzlaşmaya varılması, başbakanın seçilmesi ve hükümetin kurulması için herkesle iletişim halinde olduklarını vurgulamıştı.

Ülkede 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CHP’nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak verecek tartışmasında öldürüldüCHP’nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak verecek tartışmasında öldürüldü
Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındıTedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Askeri GeçişKonsey Sudan

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.