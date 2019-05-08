HABER

Sudan’da askeri konsey muhalefetin taleplerini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 00:49 | Son Güncelleme

Ülkedeki muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri geçiş süreciyle ilgili sundukları anayasal belgeye askeri geçiş konseyinden ret yanıtı aldıklarını açıkladı

HARTUM (AA) - Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), geçiş süreciyle ilgili askeri konseye ilettikleri görüşlerine olumsuz cevap aldıklarını bildirdi.

Oluşumun en aktif ortağı ve gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA) Temsilcisi Emced Ferid, düzenlediği basın toplantısında, “Askeri Geçiş Konseyi, geçiş süreciyle ilgili sunduğumuz anayasal belgeye olumsuz yanıt verdi. ÖDBG, bugün yapacağı toplantıda askeri konseye verilecek yanıtı ele alacak, kamuoyu bu konuda ne düşündüğümüz hakkında bilgi sahibi olacak.” dedi.

Gelecek hükümetteki temsil oranları konusunu müzakere etmediklerini söyleyen Ferid, ÖDBG bünyesindeki siyasi partilerin bir sonraki kabinede yer almayacağını bildirdi.

ÖDBG üyesi Muhammed Naci el-Esam da "Eski rejim hala varlığını sürdürüyor, tüm ülkeyi kontrol ediyor ve krizler çıkartıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Elemanları 90 göstericinin ölümüne neden olan eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş, henüz tutuklanmadı.” diyen Esam, eski rejimin kalıntılarıyla mücadelenin sürdüğünü, ülkenin krizden çıkmasının tek yolunun sivil devletten geçtiğini dile getirdi.

ÖDBG, geçen hafta, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etmişti. Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereleri ve diyaloğu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, “Belge, diyaloğu ilerletmek için bir adım.” ifadelerine yer verilmişti.

Belgeye göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak. Kabinede bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Parlamento, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

Askeri geçiş konseyi ve muhalefetin çatı oluşumu arasında yeni yönetimdeki isimler ve temsil oranı konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor.

Bu taleplere olumlu yaklaşan ordu, temsil oranını reddederek askerin çoğunluğunu dayatıyor. Geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ordu, yönetimin kendisinde olacağı iki yıllık geçiş sürecinin ardından iktidarı sivillere teslim edeceğini taahhüt ediyor. ÖDBG ise kamu kurumlarının yeni sürece hazırlanabilmesi için 4 yıla ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandıŞehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
Bekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştuBekir Pakdemirli gazi ve şehit yakınlarıyla iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ödbg Sudan Askeri Geçiş Konseyi

En Çok Okunan Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.