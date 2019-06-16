Sudan’da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini belirterek bu konuda halk tarafından yetkili olduklarını savundu.

Başkent Hartum’un kuzeyinde Nil Nehri eyaletinde halka hitap eden Hımidti, Sudan’ı seçimler olmadan yönetmek için, 4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaparak "Politik oyun oynayanların gayet iyi farkındayız. Halkın taleplerinin yerine getirilmesi için anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Tek bir kesimin Sudan’ı yönetme hakkı yok. Halk devriminde payı olan herkesle iletişim içinde olacağız. Bugünlerde imajımız bozuk ancak bu kalabalık bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teknokrat hükümeti kurmak istiyoruz. Bunun için halkın yetkisine sahibiz.” diye konuştu.

İsim vermeden bazı ülkelerin büyükelçilerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlayan Hımidti, ilerleyen günlerde bu planların boyutlarının ortaya çıkacağını söyledi.

Ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) herhangi bir siyasi partinin uzantısı olmadığını ifade eden AGK Başkan Yardımcısı, Sudan’daki değişimde payı bulunan HDK’nin haksızlık ve karalamaya maruz kaldığını öne sürdü.