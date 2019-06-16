HABER

Sudan’da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 01:53 | Son Güncelleme

Sudan’da askeri yönetim teknokrat hükümeti istiyor

HARTUM (AA) - Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hımidti, askeri yönetimin teknokrat hükümeti kurmak istediğini belirterek bu konuda halk tarafından yetkili olduklarını savundu.

Başkent Hartum’un kuzeyinde Nil Nehri eyaletinde halka hitap eden Hımidti, Sudan’ı seçimler olmadan yönetmek için, 4 yıllık bir geçiş dönemi çağrısı yaparak "Politik oyun oynayanların gayet iyi farkındayız. Halkın taleplerinin yerine getirilmesi için anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Tek bir kesimin Sudan’ı yönetme hakkı yok. Halk devriminde payı olan herkesle iletişim içinde olacağız. Bugünlerde imajımız bozuk ancak bu kalabalık bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teknokrat hükümeti kurmak istiyoruz. Bunun için halkın yetkisine sahibiz.” diye konuştu.

İsim vermeden bazı ülkelerin büyükelçilerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlayan Hımidti, ilerleyen günlerde bu planların boyutlarının ortaya çıkacağını söyledi.

Ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) herhangi bir siyasi partinin uzantısı olmadığını ifade eden AGK Başkan Yardımcısı, Sudan’daki değişimde payı bulunan HDK’nin haksızlık ve karalamaya maruz kaldığını öne sürdü.

- Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

Etiyopya Başbakanının temsilcisinin bir haftadır tarafları tekrar müzakere masasına oturtma çabaları sürerken muhalifler AGK’nin göstericilerin ölümündeki sorumluluğunu itiraf etmesi ve uluslararası soruşturma komisyonu kurulması şartları yerine gelmeden müzakerelere dönmeyeceğini yineliyor.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, müdahale sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Muhalifler yaşananlardan ordu ve HDK’yi sorumlu tutarken Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri ise göstericilerin doğrudan hedef alınmadığını, meydana yakın “Kolombiya” adlı bölgedeki suç odaklarına yapılan baskın sonrasında protestocu gruptan ölen ve yaralananların olduğu bazı üzücü hadiselerin yaşandığını aktarıyor. AGK ayrıca uluslararası soruşturma komisyonu teklifinin kabul edilemez olduğunu kaydediyor.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenlerine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah törenlerine katıldı 
Kırıkkale’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilediKırıkkale’de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hartum Sudan Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK)

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'pes' dedirten Cemal Kaşıkçı açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtarlık kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var

Taş, bıçak ve sopalar havada uçuştu!

Tayinim çıktı' dedi 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

İmamın sır ölümü! 'Tayinim çıktı, hakkınızı helal edin' dedi ve...

Borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Piknik yaparken yıldırım çarptı, ağır yaralandı!

Pikniğe gitti, kabusu yaşadı!

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.