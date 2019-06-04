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Sudan’da askerler protesto hareketi ile anlaşmaları feshetti

04.06.2019 08:46 | Son Güncelleme

Sudan’da iktidardaki Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan, ülkedeki protesto hareketi ile varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini ve seçimlerin dokuz ay içinde yapılacağını açıkladı.

Sudan’da iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi'nin lideri, Konsey Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan, ülkede eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in devrilmesinde büyük rol oynayan, protesto hareketi "Özgürlük ve Değişim" ile varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini duyurdu. El Burhan ayrıca seçimlerin önümüzdeki dokuz ay içinde, bölgesel ve uluslararası gözlemcilerin nezareti altında yapılacağını duyurdu. Sudan’ın başkenti Hartum’da dün kent merkezinde aylardan bu yana devam eden oturma eylemi, askerlerin sert müdahelesi ile dağıtılmış, olaylarda Sudan Doktorlar Komitesi’nin verdiği bilgiye göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti. Komite sosyal medya hesabı Facebook üzeinden yaptığı açıklamada, yaralı yüzlerce kişinin durumunun da ağır olduğunu söyledi.

BMGK toplanıyor

Sudan’da askeri konseyin , protesto eylemcilerine yönelik sert müdahelesine uluslararası toplumdan da yoğun tepki geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Güterres güvenlik güçlerinin uyguladığı müdahaleyi sert bir dille eleştirirken, ölüm vakalarının tarafsız kişi ya da kurumlarca araştırılmasını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de askerlerin protestoculara yönelik tavrını "vahşi" olarak nitelendirerek, ülkede yönetimin sivillere devredilmesi çağrısında bulundu. Almanya ve İngiltere’nin çağrısıyle toplanacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün kapalı kapılar ardında Sudan’daki gelişmeleri görüşecek.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri

Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alan 41 milyon nüfusa sahip Sudan, dünyanın en yoksul 25 ülkesi arasında yer alıyor. Ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten devlet başkanı El Beşir’in iktidardan devrilmesinin ardından muhalefet ve askeri cunta, ortak bir geçici hükümet kurabilmek için görüşmelerde bulunmuş ancak bu müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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