Sudan’da askerlerden eylemcilere sert müdahale

En az beş kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildiriliyor.Sudan’da Ömer El Beşir rejiminin devrilmesinin ardından iktidara gelen askeri hükümeti protesto etmek için oturma eylemi yapan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Ülkede muhalefete yakınlığıyla bilinen Sudan Tabibler Birliği tarafından verilen bilgiye göre, seçimlere kadar ülkeyi sivillerden oluşan bir grubun yönetmesini talep eden göstericiler başkent Hartum'da Sudan Genelkurmay Başkanlığı çevresinde oturma eylemi yapıyordu. Sudan ordusuna bağlı özel kuvvetlerin bu sabah yerel saatle 05:00 sularında sert müdahelesine maruz kalan eylemcilerden en az beş kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Şehirde çatışma sesleri

Görgü tanıkları, askerlerin göstericilere karşı gerçek mermi kullanarak ateş açtığını, ayrıca tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığını bildiriyor. Şehrin bazı bölgelerinden makineli tüfek sesi geldiği duyuruluyor. BBC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı ölü sayısının en az yedi olduğunu öne sürdü. Eylemcilerin uzaklaştırılmasının ardından Sudan Genelkurmay binasının önündeki meydan tamamen boşaltılarak güvenlik güçlerinde barikatlarla çevrildi.