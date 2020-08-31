Sudan’da barış anlaşması imzalandı

Anlaşma, 17 yıldır devam eden ve bugüne dek 300 binden fazla insanın hayatına mal olan iç savaşı sona erdirmeyi hedefliyor.Sudan devlet televizyonu Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan’ın silahlı grupların koalisyonu olarak görülen Sudan Devrimci Cephesi ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Hamduk, "Herkes barış anlaşmasının iki ila üç ay içerisinde imzalanmasını bekliyordu ancak sorunların çok daha karmaşık olduğunu fark ettik. Ancak bu muazzam işi başardık. Bu barışın inşa edilmesinin başlangıcıdır" dedi.

Anlaşmada neler var?

Anlaşmada güç paylaşımı, toprak sahipliği, tazminat ve 17 yıldır devam eden çatışmalar sırasında yerlerinden olanların geri dönmesinin sağlanmasını da içeren konuların yer aldığı belirtiliyor. Anlaşma ayrıca silahlı grupların kaldırılmasını ve ulusal orduya entegre edilmesini de içeriyor.

Sudan Devrimci Cephesi’nden bir yetkili Sudanlıların çektiği acıların bu anlaşma ile son bulmasını umduklarını kaydetti. Ancak çatışmanın taraflarından Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) barış görüşmelerinden çekildiğini açıkladı.