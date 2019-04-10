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Sudan’da bazı hükümet ortaklarından yürüyüş çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:49 | Son Güncelleme

Sudan’da bazı hükümet ortaklarından yürüyüş çağrısı

Sudan’daki iktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, hükümeti desteklemek için yarın yürüyüş düzenleme çağrısı yaptı.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, koalisyon ortağı bazı ulusal diyalog partileri, hükümete destek için yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki Şehitler Parkı’nda yürüş çağrısında bulundu. İktidardaki Ulusal Kongre Partisi de yürüyüşe desteğini açıkladı.

Hükümet ortaklarından Halk Kongresi Partisi ise koalisyon ortaklarının Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için düzenleyeceği yürüyüşe katılmayacağını bildirdi.

Partinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri İdris Süleyman yaptığı yazılı açıklamada, "İstikrarı olumsuz etkileyecek bu adımın ateşe benzin dökmekle eş değer olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, "Bazı siyasi güçlerin perşembe düzenlemeyi planladığı yürüyüşü tamamen reddediyoruz." ifadesini kulandı.

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, 5 gündür Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

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