Sudan'da bazı noktalarda askerle isyancı istihbaratçıların çatışması sürüyor

Sudan'da ordunun, maaşlarını ve tazminatlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle ayaklanan istihbarat mensuplarına yönelik operasyonunda, bazı noktalarda taraflar arasında çatışmalar sürüyor.

Güvenlik güçleri, başkentin Riyad ve Soba bölgelerindeki istihbarat merkezlerinin ele geçirilmesi için gece geç saatlerde operasyon başlattı. Ordu ile karargahlardaki bazı istihbarat üyeleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.

Yerel kaynaklar da ordu ile isyancı istihbaratçılar arasında yoğun çatışmaların sürdüğü Soba bölgesindeki istihbarat karargahında, bir askerin öldüğünü birinin yaralandığını kaydetti.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan İstihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimine bağlı istihbaratçılar, görevlerine son verilmesi ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Sudan ordusu teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu karargahların çevresini akşam saatlerinde ağır silahlarla kuşatmış, önemli noktaların güvenliği için bazı bölgelere tank sevkiyatı yapmıştı.