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Sudan'da bazı üst düzey yöneticiler ve iş adamları cezaevinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Sudan'da bazı üst düzey yöneticiler ve iş adamları cezaevinde

HARTUM (AA) - Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir liderliğindeki Ulusal Kongre Partisi (UKP) üyeleri ile bazı iş adamları yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer'in Katar dönüşü Hartum Uluslararası Havaalanında gözaltına alınarak başkentin merkezindeki Kuber Merkezi Hapishanesine gönderildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerde ayrıca cezaevine gönderilen kişiler arasında eski Hartum Valisi Abdulrahman Hazır, Sudanlı iş adamları Cemal el-Vali, Abdulbasit Hamza ve Cemal Zamkan ile eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu kaydedildi.

Beşir'in de bugün başkentteki Kuber Merkezi Hapishanesine nakledildiği bildirilmişti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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cezaevi iş adamları Sudan üst düzey yöneticiler

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