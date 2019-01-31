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Sudan'da beş ilde Beşir karşıtı gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 23:34 | Son Güncelleme

Sudan'da beş ilde Beşir karşıtı gösteri düzenlendi

HARTUM (AA) - Sudan'da başkent Hartum'un da aralarında olduğu 5 ilde Devlet Başkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösteri düzenlendi.

Sudan Meslek Grupları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hartum, Kadarif, Medeni, Sennar ve Port Sudan, Devlet Başkanı Beşir'in yönetimden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere sahne oldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kentlerdeki çeşitli mahallelerde yönetimi protesto etmek için toplanan göstericiler, "Özgürlük, Barış, Adalet","Halk rejimin devrilmesini istiyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Güvenlik güçleri ise bazı mahallelerde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan'da 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde gösteriler başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Ömer el-Beşir gösteri Sudan

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