Sudan'da Beşir döneminde ihraç edilen kamu görevlilerine dönüş yolu açıldı

Başbakan Abdullah Hamduk da sosyal medya hesabından, görevlerinden alınanlarla ilgili çalışma yürüten komisyonun ilk etapta adaletin sağlanması ve haksızlığın giderilmesini hedeflediğini ifade etti.

Yakup, 65 yaş üzeri memurların ise emekliliğine karar verileceğini ve tazminat hakkı doğabileceğini kaydetti.

Hükümete bağlı İşten Çıkartılanlar Komisyonu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Erraşid Said Yakup, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, kamuda haksız yere işten atılanlar ve ihraç edilenlerden 65 yaşın altındakilerin önceki kurumlarında görevlerine dönme hakkı bulunduğunu bildirdi.

Sudan Hükümeti, Beşir'in darbeyle göreve geldiği 1989 yılı ile askeri darbeyle görevine son verildiği 2018 yılı arasında haksız yere işlerinden çıkartılanların dosyalarını takip etmek amacıyla 17 Ekim'de komisyon kurmuştu.

Resmi istatistikler bulunmasa da Ömer el-Beşir'in göreve gelmesinin akabinde devlet kadrolarına destekçileri ve lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi mensuplarını yerleştirdiği, Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde kamudan ve ordudan ihraç edilenlerin sayısının 500 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

