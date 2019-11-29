Sudan'da Beşir rejiminin "ortadan kaldırılması yasası" onaylandı

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile hükümet, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin tamamen silinmesini amaçlayan yasayı onayladı.

Devlet televizyonunda son dakika olarak geçilen haberde, Egemenlik Konseyi ile kabine üyelerinin gerçekleştirdiği ortak toplantı sonucunda, eski rejimin "ortadan kaldırılması yasası"nın onaylandığı ifade edildi.

Söz konusu yasa ile eski Sudan cumhurbaşkanının partisi Ulusal Kongre, sabık rejimin tüm kurum ve kuruluşları kapatılıp mal varlıklarına el konulacak.

- "Karar intikam yasası değil"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kararın bir intikam yasası olmadığını, bilakis adaletin tesisi, halkın onurunu ve kazanımlarını korumak için çıkarıldığını belirtti.

Parlamentonun henüz kurulmadığı Sudan'da yasalar, Egemenlik Konseyi ile bakanlar kurulunun onayının ardından yürürlüğe giriyor.

Sudan Meslek Odaları Birliği de her ne kadar geç çıksa da kanunun kabulünün devrimin hedeflerinin gerçekleştirilmesi, sivil, demokratik bir devletin inşası yolunda büyük ve önemli bir adım olduğunu bildirdi.