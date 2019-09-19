Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Sudan'ın başkenti Hartum'da binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanması ve gösterilerde hayatını kaybedenler için kısas talebiyle protesto düzenledi.

Başkent Hartum'un ana caddelerinden Melik Nimr ve Belediyye'de toplanan protestocu grup, Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.

Ellerinde Sudan bayrakları, olaylarda yaşamını yitirenlerin posterlerini taşıyan eylemciler, "katiller için kısas" sloganı attı. Kalabalık protestocu grubu, devrik Sudan lideri Beşir döneminin üst düzey isimlerinin hakim karşısına çıkarılmalarını istedi.

Grubun taleplerini içeren metni, Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim etmesinin ardından kalabalık dağıldı.

Sudan'da Beşir rejiminin devrilmesine neden olan halk hareketlerini organize eden muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), dün devrimin hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve mevcut yönetime baskı amacıyla Adalet Bakanlığı önünde gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan'da geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk'un 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından ÖDBG'nin yönlendirmesiyle ikinci kez protesto düzenlendi.

Geçen perşembe de ÖDBG'nin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, yeni Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması talebiyle başkentte eylem düzenlemişti.

