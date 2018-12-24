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Sudan'da bir muhalif siyasetçiye daha gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 09:50 | Son Güncelleme

Ekonomik kriz nedeniyle gösterilerin sürdüğü Sudan'da Komünist Parti Genel Sekreteri gözaltına alındı

HARTUM (AA) - Sudan'da ekonomik kriz sebebiyle düzenlenen gösteriler devam ederken bir muhalif siyasetçinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Sudan Komünist Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum'daki parti merkezine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, partinin Genel Sekreteri Mesud Muhammed el-Hasan'ı gözaltına aldı.

Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Sudan'da önceki gün de ülkenin en büyük muhalif partilerinden Milli Ümmet Partisi'nin liderleri İbrahim al-Amin ve Sara Nakdallah'ın da aralarında olduğu 16 muhalif ismin gözaltına alındığı bildirilmişti.

- Sudan'da aniden patlak veren gösteriler

Sudan'daki gösteriler Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık Çarşamba günü başladı. Ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde aşırı fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Devlet televizyonu, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sudanlı muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı muhalif Sudan

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