Sudan’da bir seramik fabrikasında patlama: 6 ölü, 42 yaralı

Sudan’da bir seramik fabrikasında patlama sonucu meydana gelen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de yaralandı.

Sudan’ın başkenti Hartum’un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar Bahri hastanesi kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



