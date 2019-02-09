HABER

Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin UNISFA karargahına düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

HARTUM (AA) - Sudan'ın Abyei kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Sudan-Güney sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesindeki BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopya’ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu "Mi-8 tipi" askeri helikopterin UNISFA karargahına düştüğü bildirildi.

Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, helikopterin Sudan'ın Kurdufan eyaletinin güneyindeki Kadukli kentinden Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesine rutin görev değişimi için Etiyopya askerlerini taşıdığı kaydedildi.

UNISFA, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Etiyopya'nın, UNISFA'nın Abyei'de barışı ve güvenliği sağlama çabalarını desteklemek için sahada yaklaşık 4 bin 500 personeli bulunuyor.

Sudan ve Güney Sudan, petrol zengini Abyei bölgesinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

PARTNERHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyorHenüz 17 yaşında ama paraya para demiyor
9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 ölü 3 yaralı Abyei Askeri helikopter düştü Etiyopya Sudan

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Boğaz turunda korkunç olay!

Boğaz turunda korkunç olay!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mehmet Öz'ün babası hayatını kaybetti

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!

Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!

Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.