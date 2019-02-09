Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

HARTUM (AA) - Sudan'ın Abyei kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Sudan-Güney sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesindeki BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopya’ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu "Mi-8 tipi" askeri helikopterin UNISFA karargahına düştüğü bildirildi.
Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, helikopterin Sudan'ın Kurdufan eyaletinin güneyindeki Kadukli kentinden Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesine rutin görev değişimi için Etiyopya askerlerini taşıdığı kaydedildi.
UNISFA, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.
Etiyopya'nın, UNISFA'nın Abyei'de barışı ve güvenliği sağlama çabalarını desteklemek için sahada yaklaşık 4 bin 500 personeli bulunuyor.
Sudan ve Güney Sudan, petrol zengini Abyei bölgesinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.
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