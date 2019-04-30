"Sudan'da bugünden sonra kaosa yer yok"

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, muhalefetle diyaloğa her zaman hazır olduklarını ancak bugünden itibaren kaos ve güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, Savunma Bakanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rejim karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ni tanıdıklarını, müzakerelere bağlı olduklarını ancak bugünden itibaren kaos ve güvenlik ihlallerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Daklu, devrimcilerin temsilcileriyle iki gün önceki görüşmenin olumlu geçtiğini ancak dünkü son görüşmede yeni fikirlerin ortaya atıldığını aktararak şunları söyledi:

"Askeri Konsey olarak başlangıçta sivil temsili reddetmemize rağmen müzakerelerde geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek 10 kişilik başkanlık konseyinde 3 sivilin bulunmasını da kapsayan bazı tavizler verdik. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, muhalifleri, ordunun ana karargahı önünde konsey karşıtı gösteriye çağırdı. Onlarla (Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri) köprülerin, yolların açılması, trenlerin geçişine izin verilmesi gibi konularda anlaşmıştık ancak gereğini yerine getirmediler."