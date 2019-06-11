Sudan'da çok sayıda asker gözaltında

Askerlerin müdahalesi sonucu onlarca gösterici yaşamını yitirmişti.Sudan'da geçtiğimiz hafta göstericilere karşı şiddet uyguladıkları tespit edilen çok sayıda asker gözaltına alındı. Sudan resmi haber ajansı Suna aracılığıyla açıklama yapan iktidardaki geçici askeri konsey, ön soruşturma neticesinde olaylara müdahale eden bazı askeri birliklerle ilgili geçici kanıtlara ulaşıldığını kaydetti.

Yapılan açıklamada tüm suçlular hakkında yasal işlemlerin yapılacağı vurgulanırken, gözaltına alınan askerlerin sayıları ve haklarındaki suçlamalarla ilgili bilgi verilmedi. Sudan Ordusu, 3 Haziran'da başkent Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara sert müdahalede bulunmuş, olayda Sudan Doktorlar Birliği'nin açıklamalarına göre 100'den fazla gösterici yaşamını yitirmiş, en az 500 kişi de yaralanmıştı.

Esnaftan kepenk kapama eylemi

Öte yandan ülkede askeri cuntanın sona ermesine yönelik protesto eylemleri sürüyor. Muhalefetin çağrısı üzerine pazartesi günü başkentteki bir çok dükkan kepenk kapama eylemi yaptı. Sendikalar Birliği SPA, gösterilerin barışçıl bir havada geçmesi için çağrıda bulundu. Sendikalar ve muhalefet askeri yönetimin hükümeti bir an önce sivil bir siyasi oluşuma devretmesini istiyor.