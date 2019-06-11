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Sudan'da çok sayıda asker gözaltında

11.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Sudan'da geçen hafta oturma eylemi yapan protestoculara müdahale eden çok sayıda asker gözaltına alındı.

Askerlerin müdahalesi sonucu onlarca gösterici yaşamını yitirmişti.Sudan'da geçtiğimiz hafta göstericilere karşı şiddet uyguladıkları tespit edilen çok sayıda asker gözaltına alındı. Sudan resmi haber ajansı Suna aracılığıyla açıklama yapan iktidardaki geçici askeri konsey, ön soruşturma neticesinde olaylara müdahale eden bazı askeri birliklerle ilgili geçici kanıtlara ulaşıldığını kaydetti.

Yapılan açıklamada tüm suçlular hakkında yasal işlemlerin yapılacağı vurgulanırken, gözaltına alınan askerlerin sayıları ve haklarındaki suçlamalarla ilgili bilgi verilmedi. Sudan Ordusu, 3 Haziran'da başkent Hartum'da oturma eylemi yapan protestoculara sert müdahalede bulunmuş, olayda Sudan Doktorlar Birliği'nin açıklamalarına göre 100'den fazla gösterici yaşamını yitirmiş, en az 500 kişi de yaralanmıştı.

Esnaftan kepenk kapama eylemi

Öte yandan ülkede askeri cuntanın sona ermesine yönelik protesto eylemleri sürüyor. Muhalefetin çağrısı üzerine pazartesi günü başkentteki bir çok dükkan kepenk kapama eylemi yaptı. Sendikalar Birliği SPA, gösterilerin barışçıl bir havada geçmesi için çağrıda bulundu. Sendikalar ve muhalefet askeri yönetimin hükümeti bir an önce sivil bir siyasi oluşuma devretmesini istiyor.

Ordu geçtiğimiz Nisan ayında darbe yaparak, ülkeyi 30 yıldan uzun bir süredir baskıyla yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i devirmişti. Sudan ekonomisinde yaşanan çöküş ve buna bağlı olarak düzenlenen kitlesel protestolar darbeye zemin hazırlarken, Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet sivil bir geçiş hükümeti kurulması için çalışmalar yapıyor. Ancak muhalefet Askeri Geçiş Konseyi'nin iktidarı devretme konusunda yavaş hareket ettiği ve kendi iktidarını pekiştirmeye çalıştığı görüşünde.

Afrika'nın kuzey doğusunda bulunan 41 milyon nüfuslu Sudan, dünyanın en yoksul 25 ülkesinden biri olarak kabul ediliyor.

dpa,epd,DW / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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