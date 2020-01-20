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  4. Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı

Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 02:34 | Son Güncelleme

Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı

Afrika'nın doğusundan Avrupa'ya gitmeye çalışırken Sudan ile Libya arasındaki çölde mahsur kalan 107 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Libya sınırındaki çölde 107 düzensiz göçmen mahsur kaldı.

Düzensiz göçmenler, Libya-Sudan Ortak Güçleri'nin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kuzey eyaletindeki Ortak Güçler Komutanı Albay Enver Abdullah Nakudi, bölgedeki tarama faaliyetleri sırasında perişan halde bulunan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapıldığını ve karınlarının doyurulduğunu, ardından Dungula şehrindeki polis merkezine götürüldüklerini belirtti.

Sudan, özellikle kıtanın doğusundaki Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Avrupa hayalinde bir geçiş noktası olarak kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmenler Sudan

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