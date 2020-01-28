Sudan’da çölün ortasındaki saklı hazine: Meravi piramitleri

ÖMER ERDEM - Sudan'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) koruması altındaki 2 bin yıllık Meravi piramitleri, çölün ortasında adeta saklı hazine gibi meraklılarını bekliyor.

Başkent Hartum'un 200 kilometre kuzeyinde Şendi kenti sınırlarındaki Meravi antik kentinde, milattan önce 8. yüzyıl ile milattan sonra 4. yüzyıl arasında inşa edilen ve yakınındaki köyden dolayı Becraviya piramitleri olarak da bilinen 200'den fazla piramit bulunuyor.

Kuzeydeki komşusu Mısır piramitlerinden sayıca çok daha fazla ancak daha küçük boyutlarda inşa edilmiş kadim yapılar, bir kısmı yıkıntı durumunda güney, kuzey ve batı piramitleri olmak üzere 3 gruba ayrılıyor.

Piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 metre arasında değişirken giriş kısımları genellikle doğuya bakıyor. Kuş hanedanının mezarlarının üzerine inşa edilen piramitlerin duvarlarında çeşitli süsleme ve kabartmaların yanı sıra bazı olaylar tasvir ediliyor.

Bazı kaynaklar, Sudan'daki piramitlerin Mısır'dan etkilenerek yapıldığını belirtilse de bazı kaynaklar bunların Mısır'dakilerden 800 yıl daha eski olduğunu ileri sürüyor.