Sudan'da Cumhurbaşkanı Beşir'den kadın mahkumlar için serbest bırakma talimatı

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, rejim karşıtı protesto gösterilerinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılması talimatını verdi.

Beşir, başkent Hartum'da ülkenin doğusundan yerel yetkililerle bir araya geldiği görüşmede, parti ya da kabile kotası olmaksızın herkesin eşit temsil edildiği yeni bir hükümetin kurulacağını belirtti.

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Kuş'a gösteriler nedeniyle tutuklanan tüm kadınların salıverilmesi talimatı verdiğini ifade eden Beşir, "Şu an yeni hükümeti kurmak için istişareler yürütüyoruz. Her bir göreve en layık, en iyi ve güvenilir olanı seçeceğiz. Ülkeyi yeni bir sürece taşıyoruz. Muhammed Tahir İla'yı başbakan atamakla, Sudan halkının umudunu canlandırmayı tercih ettim. Ülke artık herhangi bir tarafa iltimasın olmadığı yeni bir döneme tanıklık ediyor. Halk nezdinde itibar kaynağı olmaları sebebiyle 18 eyaletin başına ordudan isimleri atadık." diye konuştu.

Ülke gündeminde yer tutan Port Sudan limanıyla ilgili anlaşmaya da değinen Beşir, anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesinin bölge halkı adına daha adil bir karar olduğunu söyledi.