Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden (AGK) bir kaynak, 8 Haziran Cumartesi günü darbe girişiminin engellendiğini iddia etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine, geçen cumartesi günü 70'ten fazla muvazzaf ve emekli subayın katıldığı bir darbe girişiminin engellendiğini belirtti.

Askeri kaynak, aralarında 3 emekli askerin de yer aldığı küçük bir grup subayın kalkışmasının başarısız olduğunu, söz konusu kişilerin kaçtıklarını ve gerekli soruşturmanın yürütüldüğünü ifade etti.

Girişimin ordunun farklı illerdeki birliklerinden destek bulmadığını aktaran kaynak, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 4 muvazzaf subayın yakalandığını ve başkentte ordunun genel karargah binasında tutulduğunu söyledi.

AGK'den şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

