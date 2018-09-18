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Sudan'da "Darfur" konulu üçlü toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 07:42 | Son Güncelleme

Sudan, BM ve UNAMID'den yetkililer başkent Hartum'daki görüşmede Darfur'da istikrar, kalkınma ve yeniden imar konularını ele aldı

HARTUM (AA) - Sudan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) yetkilileri, Darfur'da istikrar, yeniden imar ve kalkınma konularını görüştü.

Başkent Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen üçlü toplantıda, Sudan tarafına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdulgani en-Naim, UNAMID'e Barış Gücü'nün başkanı Jeremiah Kingsley Mamabolo, BM'ye ise BM Sudan Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü Gwi-Yeop Son başkanlık etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, UNAMID bünyesindeki unsurların bölgeden çekilmesi ve BM'ye bağlı ekibin yeniden imarla ilgili konularda UNAMID'den bazı görevleri devralması bağlamında Darfur'daki durum ele alındı.

Toplantıda, istikrar, kalkınma ve yeniden yapılandırma için tüm kaynakların seferber edilmesinin önemine işaret edilerek, uluslararası camia ve donörlere de yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Darfur'u ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Saha Destek Bölümünden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Atul Khare, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, UNAMID'in Haziran 2020'de bölgeden çekileceğini söylemişti.

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor. Çeşitli ülkelerden askerleri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana aynı bölgede görev yapıyor.

UNAMID, Darfur'un bazı noktalarında görev yapan güçlerini geri çekerek, bünyesindeki unsurların sayısını Ocak 2018 itibarıyla 11 bin 395 asker ve 2 bin 888 polise indirmişti. İkinci aşamada ise Barış Gücü bünyesindeki askeri güçlerin sayısının temmuz sonuna kadar 8 bin 735 asker ve 2 bin 500 polise düşürülmesi bekleniyor.

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