HARTUM (AA) - Sudan, Birleşmiş Milletler (BM) ve Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) yetkilileri, Darfur'da istikrar, yeniden imar ve kalkınma konularını görüştü.

Başkent Hartum'daki Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen üçlü toplantıda, Sudan tarafına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdulgani en-Naim, UNAMID'e Barış Gücü'nün başkanı Jeremiah Kingsley Mamabolo, BM'ye ise BM Sudan Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü Gwi-Yeop Son başkanlık etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, UNAMID bünyesindeki unsurların bölgeden çekilmesi ve BM'ye bağlı ekibin yeniden imarla ilgili konularda UNAMID'den bazı görevleri devralması bağlamında Darfur'daki durum ele alındı.

Toplantıda, istikrar, kalkınma ve yeniden yapılandırma için tüm kaynakların seferber edilmesinin önemine işaret edilerek, uluslararası camia ve donörlere de yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Darfur'u ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Saha Destek Bölümünden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Atul Khare, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, UNAMID'in Haziran 2020'de bölgeden çekileceğini söylemişti.