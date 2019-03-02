Sudan'da Demokratik Birlik Partisi'nden yönetime kalıcı anayasa çağrısı

Sudan Demokratik Birlik Partisi, yönetime, meclisin feshedilmesi, kalıcı anayasa hazırlanması için kurucu bir teşkilatın atanması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Partinin Genel Sekreteri Muhammed Yusuf ed-Dakir, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu bulabilmesi için meclisin feshedilmesi, kalıcı anayasa hazırlanması için kurucu bir teşkilatın atanması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

- "OHAL, yolsuzlukla mücadeleye odaklanmalıdır"

Ülkenin; halkı yerlerinden edecek, başarısızlığa götürecek bir çatışma ortamına terk edilmemesi gerektiğini, bundan dolayı parti olarak mevcut duruma objektif çözümler bulunmasına katkı sağlayacak bir vizyon sunduklarını belirten Dakir, şunları kaydetti:

"Demokratik Birlik Partisi, demokrasiyi esas almaktadır. Olağanüstü hal (OHAL) ile istisnai bir durumu kabul etmemiz mümkün değildir. OHAL, kişisel ve siyasi özgürlüklere karşı olmamalı ve yolsuzlukla mücadeleye odaklanmalıdır."