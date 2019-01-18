HABER

Sudan'da doktorlardan grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 04:54 | Son Güncelleme

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince Hartum'daki gösterilerde bir doktorun ölmesi üzerine ülkedeki hastanelerde grev ilan edildi

HARTUM (AA) - Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkedeki tüm hastanelerde grev ilan etti.

Komite, başkent Hartum'da dün düzenlenen gösterilere yapılan müdahalede bir doktorun ölmesi üzerine ülke genelindeki hastanelerde (durumu kritik olan hastalar hariç) grev ilan etti.

Komite askeri kurumlara bağlı hastaneler ile iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin yöneticilerinin sahip olduğu hastanelerde görevli tüm doktorlarını çekme kararı aldı.

Komitenin yazılı açıklamasında, "Bu kurumlar, barışçıl göstericileri soğukkanlılıkla öldürüyor ve en çirkin ihlalleri işliyor. Bugün, mesleki ve bireysel arzularımızdan, suçlu ve katil rejim karşısındaki Sudan halkı adına taviz veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Gösterilerde ölenlerden birinin yaralıları tedavi etmeye çalışırken alnına kurşun isabet eden bir doktor olduğunun belirtildiği açıklamada, doktorların rejim hastanelerinin haricinde hizmet vereceği kaydedildi ancak buna dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Komite tarafından daha önce yapılan açıklamada, artum'da rejim karşıtı gösterilere yapılan müdahalede Muhammed Ubeyd isimli bir çocuk ile bir doktorun hayatını kaybettiği, 5 kişinin gerçek, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarılmıştı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Kediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındıKediyi sopayla döven işadamı gözaltına alındı
Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildiAnkara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grev Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi

Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı! Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı! Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi

Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi

100 yaşındaki annesini öldüren 75 yaşındaki Alzheimer hastası gözaltına alındı

Alzheimer hastası, 100 yaşındaki annesini öldürdü

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.