Sudan'da dönüşümlü başkanlığın detayları belli oldu

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet arasında varılan siyasi mutabakat çerçevesinde geçiş dönemi 3 yıl 3 ay sürecek. Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık yapacak.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesine neden olan protesto gösterilerine liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Medeni Abbas, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında dönüşümlü başkanlığın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Abbas, ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş döneminin iki aşamadan oluşacağını, ilk aşamanın ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreç olduğunu söyledi. Abbas, bu dönemin ilk 6 ayının da barış ve demokrasi çalışmaları için ayrıldığını ifade etti.

Takip eden 18 ayda da muhalefetin iktidarda olacağını belirten Abbas, hukukçulardan oluşacak ve cumartesi günü faaliyetlerine başlayacak bir komisyonun 24 saat içinde nihai anlaşmayı imzaya hazır hale getireceğini bildirdi.