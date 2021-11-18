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Sudan'da dünkü darbe karşıtı gösterilerde en az 15 kişi hayatını kaybetti

18.11.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da 25 Ekim'de ordunun darbe yaparak yönetime el koymasını protesto etmek için dün başkent Hartum'da sokaklara dökülen protestoculara güvenlik güçleri ateş açtı. En az 15 gösterici hayatını kaybetti. Yaralanan yüzlerce kişi hastanede tedavi görüyor.

Sudan'da dünkü darbe karşıtı gösterilerde en az 15 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da 25 Ekim'de ordunun darbe yaparak yönetime el koymasını protesto etmek için dün başkent Hartum'da sokaklara dökülen protestoculara güvenlik güçleri ateş açtı. En az 15 gösterici hayatını kaybetti. Yaralanan yüzlerce kişi hastanede tedavi görüyor.

Sudan medyası, ölümler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Polis, protestocuları dağıtmak için ateş açtığı iddialarını reddetti.

Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, güvenlik güçlerinin sokaklardaki bazı protestocuların yanı sıra hastanede tedavi gören bazı yaralıları da gözaltına aldığını öne sürdü.

ABD'den kınama

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken demokrasi yanlısı protestoculara karşı şiddeti kınadı.

Blinken, darbeyle görevden alınan Başbakan Abdullah Hamduk'un tekrar göreve getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Blinken ayrıca gözaltındaki protestocuların da serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

ABD, darbe sonrası Sudan'a yaklaşık 700 milyon dolarlık maddi desteği kesmişti.

Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum

Darbe süreci

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve General Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim'deki darbe sonrası ülkede olağanüstü hal ilan etti ve sivil yönetimi feshetti.

Yaklaşık bir aydır devam eden protestolarda en az 39 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

El-Burhan geçen hafta yeni bir Egemenlik Konseyi'nin kurulduğunu açıklamış ve kendisini yeniden cumhurbaşkanı olarak atamıştı.

Konsey'e, protestocuların oluşturduğu Özgürlük ve Değişim İttifakı'ndan temsilci kabul etmedi.

El-Burhan ise "Sivil yönetim seçilene dek ordu demokrasiye geçiş sürecini yönetmeyi sürdürecek" dedi.

Protestocular ise darbe liderlerinin mahkemede yargılanmasını ve ülkede derhal sivil yönetime geçilmesini talep ediyor.

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