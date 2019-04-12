Sudan'da dünkü gösterilerde 13 kişi hayatını kaybetti

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin dünkü gösterilere müdahalesi sonucu 2'si başkent Hartum'da, 8'i Orta Darfur eyaletinin Zalinci kentinde, 2'si Medeni kentinde ve biri de Atbera kentinde olmak üzere 13 göstericinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, başkentte bir kişinin Genelkurmay karargahı önündeki protesto gösterileri sırasında öldüğü kaydedildi.

Komite, böylece geçen cumartesiden bu yana Genelkurmay karargahı önündeki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı.

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

