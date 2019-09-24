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Sudan'da ekmek ve akaryakıt protestoları 4. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:28 | Son Güncelleme

Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala kentinde ekmek ve akaryakıt sıkıntısı nedeniyle başlayan protestolar 4'üncü gününde de devam etti - Eylemciler, Güney Darfur eyaletindeki asayiş sorununun çözülmesi ve valinin görevden alınmasını talep ediyor

Sudan'da Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala kentinde, ekmek ve akaryakıt sıkıntısı nedeniyle başlayan protesto gösterileri 4'üncü gününe girdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Niyala kentinde toplanan eylemcilerin, Güney Darfur Eyalet Valisi Halid Haşim Mahmud'un görevden alınması, eyaletteki asayiş, ekmek ve akaryakıt sorununun çözülmesiyle kıtlık yaşanan ürünlerin kara borsadan satışının engellenmesi talebiyle gösterilerini sürdürdüğünü belirtti.

Bölgedeki krizin çözümüne dair İçişleri Bakanı Et-Turayfi İdris, Federal Yönetim Bakanı Adem Yusuf, Emniyet Genel Müdürü Adil Muhammed Ahmed Beşayir ve Vali Mahmud'un katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Öte yandan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada da konseyin olayları yerinde incelemek üzere perşembe günü Niyala'da toplanacağı kaydedildi.

Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), ekmek ve akaryakıt kıtlığı sebebiyle cumartesi günü başlayan gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini açıklamıştı. Sudan resmi haber ajansı SUNA da olaylarda 20 kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığını aktarmıştı.

Geçen hafta kentin güneyinde silahlı kişilerle polis ve ordu mensupları arasında büyükbaş hayvan hırsızlığı kaynaklı çıkan çatışmalarda 1'i asker 8 kişi hayatını kaybetmişti.

- Sudan'daki ekonomik kriz

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol rezervlerinin 4'te 3'ünü kaybeden Sudan, ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Ülkede, akaryakıt ve ekmek krizinin yanı sıra nakit sıkıntısı ve enflasyona da çözüm yolları aranıyor.

Ekonomist Abdullah Hamduk, askeri darbenin ardından 21 Ağustos'ta 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümetini kurmuştu.

Başbakan Hamduk, yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sudan halkı, çağdaş tarihin en büyük devrimine liderlik etti. Önceliğimiz savaşı durdurmak ve barışın sağlanması. Bağışlar olmadan Sudan'ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek ve yakıt protestoları Sudan

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