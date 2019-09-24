Sudan'da ekmek ve akaryakıt protestoları 4. gününde

Sudan'da Güney Darfur eyaletinin başkenti Niyala kentinde, ekmek ve akaryakıt sıkıntısı nedeniyle başlayan protesto gösterileri 4'üncü gününe girdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Niyala kentinde toplanan eylemcilerin, Güney Darfur Eyalet Valisi Halid Haşim Mahmud'un görevden alınması, eyaletteki asayiş, ekmek ve akaryakıt sorununun çözülmesiyle kıtlık yaşanan ürünlerin kara borsadan satışının engellenmesi talebiyle gösterilerini sürdürdüğünü belirtti.

Bölgedeki krizin çözümüne dair İçişleri Bakanı Et-Turayfi İdris, Federal Yönetim Bakanı Adem Yusuf, Emniyet Genel Müdürü Adil Muhammed Ahmed Beşayir ve Vali Mahmud'un katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Öte yandan Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada da konseyin olayları yerinde incelemek üzere perşembe günü Niyala'da toplanacağı kaydedildi.

Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), ekmek ve akaryakıt kıtlığı sebebiyle cumartesi günü başlayan gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini açıklamıştı. Sudan resmi haber ajansı SUNA da olaylarda 20 kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığını aktarmıştı.