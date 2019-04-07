HABER

Sudan’da elektrik kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Sudan’da ülke genelinde elektrik kesildi.Sudan’da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte son zamanlarda elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Sudan’da ülke genelinde elektrik kesildi.
Sudan’da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte son zamanlarda elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Sudan Ulusal Elektrik Kontrol Merkezi (SNCC) bu akşam ülke genelinde elektriğin kesildiği açıkladı. Sudan Su Kaynakları Ve Elektrik Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Yasin Şeklavi, taşıyıcı hatlardan birinde oluşan arızanın kademeli olarak elektrik santrallerine yayılarak, ülke genelinde elektriğin kesildiğini kaydetti.
Sudan’da hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından başlayan gösterilerde resmi kaynaklara göre 32 kişi hayatını kaybetti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise sağlık görevlileri ve çocuklar da dahil olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendiKırgızistan’ın başkenti Bişkek lalelerle süslendi
Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattıSit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.