HARTUM (AA) - Sudan'daki Hartum Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), Japon-Türk ortak yapımı olan ve 2015 yılında vizyona giren "Ertuğrul 1890" filmi gösterildi.
YEE'nin tiyatro salonunda kültür etkinlikleri çerçevesinde gösterilen filme izleyiciler büyük ilgi gösterdi.
İzleyicilerden Osman Muhammed Said filme dair duygularını AA muhabirine anlattı. Said, filmin izleyicilere, "Türklerin iyiliğe iyilikle karşılık vermelerinin yanı sıra Türk kültürü ve ahlakıyla ilgili bir özet sunduğunu" belirtti.
Filmde Türklerin savaş sırasında nasıl başkalarını kendilerine tercih ettiğini ve Japonları uçaklarla Türkiye'ye taşıdıklarını gördüklerini aktaran Said, filmin ayrıca "Türklerin Japonlarla yaşadığı güzel günleri unutmadıklarını somutlaştıran harika bir kültürü yansıttığını" ifade etti.
Abir Abdurrahman da filmi izlemeden önce Türkiye ile Japonya arasında ilişkilerin bulunduğuna dair herhangi bir bilgisi olmadığını dile getirdi.
Abdurrahman, kendisinin bir doktor olduğunu ve görevinin insanlara yardım etmeyi gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu filmin hikayesi ise bir başkasının hayatı için kendimi nasıl feda edeceğimi düşünmeye sevk etti. Hikaye beni etkiledi." ifadelerini kullandı.
Ertuğrul 1890 filminin, Türkiye tarafından restore edilerek Hartum Üniversitesi'ne kazandırılan Yunus Emre Kütüphanesi'nde 8 Kasım'da da izleyicilerle buluşması bekleniyor.
Sultan II. Abdülhamid Han'ın Japon İmparatoruna dostluk mesajını sunmak vazifesiyle yola çıkan, uzun ve meşakkatli bir seferin ardından 1890'da Japonya'ya ulaşan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da geri dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmıştı. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batan fırkateyndeki 531 Türk denizci şehit olmuştu.
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