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Sudan'da eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

Başkent Hartum'daki eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Mavi Nil'e bakan tarafında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sudan'da eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bölgeden yoğun duman yükselirken, güvenlik güçleri saraya çıkan yolları trafiğe kapattı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Muhammed Muhammed Salih, basına yaptığı açıklamada, ikinci katta elektrik kontağından kaynaklanan yangında bazı ofislerin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşasıyla tarihi yapıdaki birçok bölümün kullanılmadığına dikkati çeken Salih, yangında can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise açıklama yapmadı.

Mevcut sarayınn hemen yanındaki tarihi bina, bazı cumhurbaşkanı yardımcılarıyla cumhurbaşkanlığı personeli tarafından kullanılıyor.

Mavi Nil Nehri'ne bakan eski saray, 1832'de inşa edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sudan yangın

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