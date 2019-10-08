"Sudan'da eski rejimin karanlık güçleri istikrarı bozmak için gece gündüz çalışıyor"

Sudan'da, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Vecdi Salih, eski rejim destekçilerinin devrim sürecini baltalamak ve ülkedeki güven ve istikrarı bozmak için mücadele ettiğini savundu.

Salih, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "(Askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir) Sudan'da eski rejimin karanlık güçleri, devrim sürecini baltalamak ve ülkedeki güven ve istikrarı bozmak için gece gündüz çalışıyor. Bunun yanı sıra Sudan devriminin başarısı işine gelmeyen ve demokrasi istemeyen bazı uluslararası ve bölgesel güçler de var." ifadelerini kullandı.

Güven ve istikrarı hedef alan iç ve dış komploların varlığından bahseden Vecdi Salih, "Eski rejimin sembol isimleri hala görevlerinin başında. Hükümet bunların tasfiyesi için sessizce çalışıyor." dedi.

"Geçiş döneminin önceliği savaşı durdurmak, kapsamlı barış ile tam demokratik dönüşümü sağlamaktır." diyen Salih, barış müzakerelerinin 14 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayacağını belirtti.