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"Sudan'da eski rejimin karanlık güçleri istikrarı bozmak için gece gündüz çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Sözcüsü Vecdi Salih: "Sudan'da eski rejimin karanlık güçleri, devrim sürecini baltalamak ve ülkedeki güven ve istikrarı bozmak için gece gündüz çalışıyor" - "Geçiş döneminin önceliği savaşı durdurmak, kapsamlı barış ile tam demokratik dönüşümü sağlamaktır" - "Eski rejimin sembol isimleri hala görevlerinin başında. Hükümet bunların tasfiyesi için sessizce çalışıyor"

Sudan'da, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Vecdi Salih, eski rejim destekçilerinin devrim sürecini baltalamak ve ülkedeki güven ve istikrarı bozmak için mücadele ettiğini savundu.

Salih, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "(Askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir) Sudan'da eski rejimin karanlık güçleri, devrim sürecini baltalamak ve ülkedeki güven ve istikrarı bozmak için gece gündüz çalışıyor. Bunun yanı sıra Sudan devriminin başarısı işine gelmeyen ve demokrasi istemeyen bazı uluslararası ve bölgesel güçler de var." ifadelerini kullandı.

Güven ve istikrarı hedef alan iç ve dış komploların varlığından bahseden Vecdi Salih, "Eski rejimin sembol isimleri hala görevlerinin başında. Hükümet bunların tasfiyesi için sessizce çalışıyor." dedi.

"Geçiş döneminin önceliği savaşı durdurmak, kapsamlı barış ile tam demokratik dönüşümü sağlamaktır." diyen Salih, barış müzakerelerinin 14 Ekim'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da başlayacağını belirtti.

ÖDBG'nin hükümete karşı tarafsız olmadığını belirten Salih, koalisyonun hükümetin başarısı ve sorunlarının çözümü için çalışacağını ve yürütme ile birlikte sorumluluk üstleneceğini söyledi.

ÖDBG Sözcüsü Salih, ÖDBG'nin 3 Haziran olaylarıyla ilgili bağımsız araştırma komisyonu kurulması kararına bağlı olduğunu ifade ederek, OHAL'in istisnai hallerde yenilenmesinden yana olduklarını kaydetti.

Vecdi Salih, bazı grupların 21 Ekim'de ordu karargahı önünde oturma eylemi ve protesto gösteri yapılması çağrılarıyla ilgili soruya ise "Bizi orduyla çatışmaya iten ve devrimi baltalayacak çağrılarla alakamız yok." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sudan

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