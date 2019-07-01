Sudan'da eylemcilere müdahale: 7 ölü

Başkent Hartum merkezli gösterilere polis müdahale etti. Gösterilerde yedi kişinin öldüğü belirtiliyor.Ömer El Beşir iktidarının sona erdiği Sudan'da ordunun elindeki geçici yönetimin sivillere devredilmesini isteyen muhalifler yine gösteri düzenledi. Pazar günü düzenlenen eylem başkent Hartum'da sokaklarda kamp kuran göstericilere yönelik üç hafta önce gerçekleşen sert müdahalenin ardından düzenlenen en büyük gösteri oldu.

El Beşir'in askeri darbe ile iktidara gelmesinin 30'uncu yılında düzenlenen gösteriler sırasında tansiyon yükseldi. Polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hartum'un kuzeyindeki Bahri, Mamura ve Arkweit semtlerinde de "sivil yönetimi" sloganları atan göstericileri polisin gözyaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor.

Sudan Profesyoneller Birliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Başkentteki devrimci insanları, şehitler için adalet ve iktidarın koşulsuz bir şekilde sivillere devredilmesi için cumhuriyet sarayına gitme çağrısı yapıyoruz" ifadesi ile sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.