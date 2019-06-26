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Sudan'da gece gösteriler düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 06:41 | Son Güncelleme

Sudan'da gece gösteriler düzenlendi

HARTUM (AA) - Sudan'da başkent Hartum başta olmak üzere, Umdurman ve kuzeydeki Atbara kentlerinde gece gösteriler düzenlendi.

Bölgelerdeki görgü tanıklarına göre göstericiler, Askeri Geçiş Konseyine (AGK) yönetimi sivillere devretmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin doğusundaki Kadarif kentinde düzenlenmek istenen basın toplantısının AGK'ye bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından silah ve göz yaşartıcı gazla dağıtıldığı belirtildi.

Muhalif Sudan Kongre Partisi sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı görüntülerde göstericiler "Özgürlük, barış, adalet ve sivillik halkın tercihi", "Kana karşı kan, diyet kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle görevden alınmasının ardından gelişen olaylardaki şiddetin sorumluluğunun HDK'ye ait olduğunu savunuyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, devlet başkanlığı, parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerlerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

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