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Sudan’da geçici askeri yönetime karşı yapılan bir darbe teşebbüsü bastırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Mahalli kaynaklar eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir taraftarlarının başarısız bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu.

Mahalli kaynaklar eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir taraftarlarının başarısız bir darbe teşebbüsünde bulunduğunu duyurdu. Darbe teşebbüsünde bulunan 68 subayın Askeri konsey tarafından gözaltına alındığını kaydedildi. Gözaltına alınan subayların soruşturulduğu ifade edildi.
BM Güvenlik Konseyi, Sudan’ın Askeri Konsey ve Hürriyet ve Değişim Güçlerine krize bir çözüm bulmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Askeri Konsey Sudan’daki son gösterileri kanlı bir şekilde bastırmış ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olmuştu.
BM Güvenlik Konseyi, bugün oy birliği içinde yayınladığı bir bildiride sivillerin ve insan haklarını korumanın önemine vurgu yaptı.

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