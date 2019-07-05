Sudan'da geçici hükümet için uzlaşma sağlandı

Sudan'da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından yönetimi üstlenen Askeri Konsey ile muhalefet temsilcileri seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet konseyi kurulması konusunda dün akşam uzlaşmaya vardı. Afrika Birliği'nin temsilcisi olarak arabuluculuk yapan Muhammed Hasan Lebatt, her iki tarafın da hükümet konseyinin yönetimini dönüşümlü olarak üstleneceğini açıkladı.

Uzlaşmaya varıldığını teyit eden muhalefetin temsilcisi Sıddık Yusuf'un verdiği bilgilere göre, üç yıllığına kurulacak geçici hükümette, Askeri Konsey'den de muhalefetten de beşer üye yer alacak. Altıncı sivil üyeyi ise her iki taraf ortaklaşa belirleyecek.

Yusuf, ayrıca Haziran ayı başında yaşanan ve 100'den fazla göstericinin öldüğü olayların bağımsız bir şekilde araştırılması konusunda da uzlaşma sağlandığını belirtti.

Ancak konseyde görev alacak isimler henüz açıklanmadı. Bazı kaynaklar, askeri yönetimin geçici hükümet konseyinin ilk dönem başkanlığını üstlenme konusunda ısrarcı olduğunu iddia ediyor.