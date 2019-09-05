Sudan’da geçici hükümet kuruldu

Sudan’da Ömer El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet kuruldu. Sudan Başbakanı Abdullah Hamdouk, bu akşam Hartum’da düzenlediği basın toplantısında ülkede 39 aylık geçiş dönemini yönetecek ve 18 bakandan oluşan hükümetin kurulduğunu açıkladı.

21 Ağustos’ta Sudan’ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Abdullah Hamadok, yemin ederek görevine başlamıştı. Başbakan Hamdouk’un kurduğu geçici hükümetin kabinesinde yer alacak isimler şöyle:

İçişleri Bakanlığı / Driss Tarifi

Savunma Bakanlığı / Jamal Omar

Dışişleri Bakanlığı / Asmaa Muhammed Abdullah

Maliye Bakanlığı / İbrahim Badawi

Milli Eğitim Bakanlığı / Mohammed Alamin Sekreteri Tom

Sağlık Bakanlığı / Akram Ali Tom

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Madani Abbas Madani

Enerji ve Maden Bakanlığı / Adel Ibrahim

Su Kaynakları Bakanlığı / Yasser Abbas

Tarım Bakanlığı / Issa Othman Sharif

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı / Lina Sheikh

Adalet Bakanlığı / Nasır el Din Abdul Bari

Gençlik ve Spor Bakanlığı / Walaa Essam Al-Boushi

Yüksek Eğitim Bakanlığı / Intisar Zein küçük

Kültür ve Enformasyon Bakanlığı / Faisal Mohammed Saleh

Awafaf ve Dini İşler Bakanlığı / Nasr al Din Mufreh

Altyapı Bakanlığı / Ahmed Mohamed Taher

Hayvan Kaynakları Bakanlığı / Motasem Mahmoud getirdi

Federal Hükümet Bakanlığı / Yousef Adam Aldai

Kabine / Omar Mounis

