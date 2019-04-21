HABER

Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısından yeni kararlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 00:31 | Son Güncelleme

Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısından yeni kararlar

Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısı El-Velid Mahmud, Devlet Güvenlik Savcılığının kaldırılması ve yerine Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının kurulmasını da içeren bir dizi karar aldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmud'un aldığı kararlar arasında Devlet Güvenlik Savcılığının kaldırılması, tüm üyelerinin başsavcılığa nakledilmesi, Yasir Beşir Buhari başkanlığında yolsuzlukla mücadele alanında yeni bir savcılık kurulması ve güvenlik savcılığının baktığı tüm ceza davalarının yeni savcılığa sevk edilmesi yer aldı.

Mahmud, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü Ebubekir Mustafa Demblab'a da öğretmen Ahmed el-Hayr'ın ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde geçen şubat ayında düzenlenen gösterilerde öldürülmesi olayına karıştığından şüphelenilen teşkilat mensuplarının dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen bir yazı gönderdi.

Son gösterilerle ilgili soruşturmanın tamamlanması ve bir hafta içinde konuyla ilgili rapor hazırlanmasını isteyen Mahmud ayrıca kamu malı, yolsuzluk ve son olaylarla ilgili ceza davalarında soruşturmaları yürütecek yüksek bir komite kurulmasına karar verdi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi 16 Nisan'da Başsavcı Ömer Abdusselam'ı görevden alarak yerine geçiş döneminde bu görevi yerine getirmek üzere Mahmud'u tayin etmişti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Barış elçisi çocuklar İstanbul'u keşfettiBarış elçisi çocuklar İstanbul'u keşfetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Geçiş dönemi Sudan

En Çok Okunan Haberler

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

'İETT otobüslerimizi tahsis etmedik'

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

AK Parti'den İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya ek dilekçe

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.