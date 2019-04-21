Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısından yeni kararlar

Sudan'da Geçiş Dönemi Başsavcısı El-Velid Mahmud, Devlet Güvenlik Savcılığının kaldırılması ve yerine Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının kurulmasını da içeren bir dizi karar aldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmud'un aldığı kararlar arasında Devlet Güvenlik Savcılığının kaldırılması, tüm üyelerinin başsavcılığa nakledilmesi, Yasir Beşir Buhari başkanlığında yolsuzlukla mücadele alanında yeni bir savcılık kurulması ve güvenlik savcılığının baktığı tüm ceza davalarının yeni savcılığa sevk edilmesi yer aldı.

Mahmud, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı Müdürü Ebubekir Mustafa Demblab'a da öğretmen Ahmed el-Hayr'ın ülkenin doğusundaki Kesela eyaletinde geçen şubat ayında düzenlenen gösterilerde öldürülmesi olayına karıştığından şüphelenilen teşkilat mensuplarının dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen bir yazı gönderdi.

Son gösterilerle ilgili soruşturmanın tamamlanması ve bir hafta içinde konuyla ilgili rapor hazırlanmasını isteyen Mahmud ayrıca kamu malı, yolsuzluk ve son olaylarla ilgili ceza davalarında soruşturmaları yürütecek yüksek bir komite kurulmasına karar verdi.