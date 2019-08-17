Sudan'da geçiş hükümeti için anlaşmaya imza atıldı

Askeri konsey ve muhalefet, geçiş dönemi için anlaşmaya imza attı.Sudan'da muhalefetin oluşturduğu koalisyon ve iktidarı elinde tutan askeri konsey, geçiş hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya imza attı. Taraflar adına anlaşmaya Sudanlı General Muhammed Hamdan Dagalo ve muhalefeti temsilen Ahmed al Rabie imzasını koydu. İmza töreninde Etiyopya'nın Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir hazır bulundu.

Anlaşma, altısı sivil ve beşi askerlerden oluşan 11 kişilik ortak bir konseyin kurulmasını öngörüyor. Bu konseyin, seçimler düzenlenene dek üç yıldan fazla bir süre Sudan'ı yönetmesi hedefleniyor.

Anlaşma sayesinde Ömer el Beşir yönetiminin sona erdiği Sudan'da bundan sonra izlenecek yol konusunda fikir ayrılığı aşılmış oldu. Nisan ayından bu yana iktidarda olan Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet arasında pazarlıklar aylardır sürüyordu.

Sudan'da yeni dönem

Sudan'da Nisan ayında, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in devrilmesinin ardından göstericiler sokakları terk etmemişti. Askeri Geçiş Konseyi'nin iktidarı üstlendiği ülkede eylemciler, sivil yönetime hızlı bir geçiş talebiyle eylemlerini sürdürmüştü.