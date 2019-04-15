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Sudan’da Genelkurmay Başkanı değişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

Sudan’da yönetime el koyan Geçici Askeri Konsey’in lideri Abdel Fettah El-Burhan, Genelkurmay Başkanlığına Haşim Abdel Muttalib Ahmed Babikir’i atadıSudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i darbeyle indiren askeri cunta, Genelkurmay Başkanlığına Haşim Abdel Muttalib Ahmed Babikir’i atadı.

Sudan’da yönetime el koyan Geçici Askeri Konsey’in lideri Abdel Fettah El-Burhan, Genelkurmay Başkanlığına Haşim Abdel Muttalib Ahmed Babikir’i atadı
Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i darbeyle indiren askeri cunta, Genelkurmay Başkanlığına Haşim Abdel Muttalib Ahmed Babikir’i atadı. Sudan Askeri Geçiş Konseyinin Başkanı Abdel Fettah El-Burhan tarafından yapılan açıklamada, Babikir’in yardımcılığı görevine de Ahmed Halife El Şami’nin atandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Ordu Başmüfettişliğine Abdalla El Matari El Faradi’nin, Müşterek Harekat Dairesi Komutanlığına Adem Harun İsris’in atandığı kaydedildi.

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