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Sudan’da Gerginlik Tırmanıyor 

09.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Sudan’ın başkenti Hartum’daki protestolara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etse de, Sudan Odalar Birliği, protestoların askeri konsey yetkiyi sivillere devredene kadar süreceğini bildirdi.

Sudan’da Gerginlik Tırmanıyor 

Sudan’ın başkenti Hartum’daki protestolara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ülkede 30 yıllık iktidarından devrilmesinde rol oynayan sivil itaatsizlik eylemlerini örgütleyen Sudan Odalar Birliği, protestoların askeri konsey yetkiyi sivillere devredene kadar süreceğini bildirdi.

Başkentin kuzeyindeki Bahari bölgesinde Pazar günkü protestolarda ağaç kütükleri, lastikler ve kayalardan oluşan barikatlar inşa edildi. Bazı kentlerde pazar yerleri ve dükkanlar kapatıldı. AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, Bahari’deki hemen hemen tüm yollarda barikat olduğunu, insanların işlerine bile gidemediğini söyledi.

Muhalefet ve protestocu gruplar, güvenlik güçlerinin, geçen hafta bir protesto kampına düzenlediği baskının ardından eylemcilere evlerinde kalma çağrısı yaptı. Muhalif gruplara yakın doktorlar, Sudan’da karışıklık başladığından beri ölenlerin sayısının 113 olduğunu savunurken, Sudan sağlık bakanlığına göre bu sayı 61.

Daha önce birçok müzakere girişimi olsa da protestocular ve ordu arasındaki görüşmeler Mayıs ayının ortasında başladı.

Afrika Birliği, Sudan’da sivil bir hükümet kurulana kadar Sudan’ın üyeliğini askıya aldığını açıkladı.

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