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Sudan’da görüşmeler askıya alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

Sudan’da iktidardaki askeri konsey protestocularla görüşmelerini 72 saat erteleme kararı aldı.Dün başkent Hartum’daki gösterilerde Sudan askerlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 9 kişi yaralanmıştı.

Sudan’da iktidardaki askeri konsey protestocularla görüşmelerini 72 saat erteleme kararı aldı.
Dün başkent Hartum’daki gösterilerde Sudan askerlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 9 kişi yaralanmıştı. Pazartesi günkü gösterilerde ise en az 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede iktidardaki Askeri Konsey, protestocularla görüşmelerini üç gün boyunca askıya aldı. Sudan’ın geçici Askeri Konseyi’nin (TMC) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, televizyonda yaptığı açıklamada görüşmeler devam ederken ordu ile yapılan anlaşmaya göre bulunmaları gereken yerden dışarıda gösteri yapan ve yolları kapatarak başkentteki hayatı olumsuz etkileyen göstericileri suçladı. Burhan, Konsey’in bir anlaşma yapabilmek için uygun bir ortam oluşturulana kadar müzakereleri 72 saat ertelemeye karar verdiğini bildirdi.
Özgürlük ve Değişim Güçleri Deklarasyonu (DFCF) olarak bilinen muhalefet ittifakı ise yaptığı açıklamada, “Müzakerelerin askıya alınması, kan dökülmesi ve kaybettiğimiz insanlar yüzünden giderek daha kızgın hale gelen devrimcilerin gerçeğini görmezden gelmesi açısından üzücü“ dedi.

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